Lutto a Calolzio: addio a Graziella Gilardi, ‘prestinera’ di Foppenico

La ‘prestinera’, com’era conosciuta da tutti, si è spenta a 70 anni

Una vita dedicata al lavoro. Lunedì mattina a Foppenico i funerali

CALOLZIO – Lutto a Foppenico, si è spenta Graziella Gilardi, da tutti conosciuta come la ‘prestinera’. Aveva 70 anni.

Storico il negozio in cui lavorava, portando ogni giorno il pane fresco nelle case della frazione di Foppenico: il Panificio ‘Dolce Pane’ di Tentori era stato aperto anni fa (prima nella frazione di Sala, poi, 30 anni fa circa, trasferito a Foppenico) dal marito di Graziella, Tiziano Tentori, scomparso nel 2005: in negozio Graziella era aiutata dalle due figlie, Samanta e Pamela, che ora porteranno avanti l’attività.

Una vita dedicata al lavoro, quella di Graziella, di origini olginatesi (suo fratello, Sergio Gilardi, è presidente della Pro Loco di Olginate): al dolore della sua scomparsa si sono uniti tanti calolziesi.

Affettuoso il ricordo di Aldo Valsecchi, vicesindaco di Calolziocorte, che a nome dell’amministrazione comunale ha voluto esprimere cordoglio per la scomparsa di Graziella: “La sua dedizione verso un lavoro bello e faticoso come quello del prestinaio è stata sempre ammirevole e importantissima per la città. Graziella ha contribuito a dare lustro a Calolzio e a Foppenico in particolare, non possiamo che ricordarla con affetto”.

I funerali si terranno lunedì alle 10.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Foppenico.