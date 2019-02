Lutto in paese per la morte di Alfredo Secomandi, aveva 81 anni

Amava la musica e l’orto: “Persona leale e sincera, disponibile e sorridente con tutti”

MONTE MARENZO – E’ morto all’età di 81 anni Alfredo Secomandi. Molto conosciuto a Monte Marenzo, dove era nato e vissuto, si è spento mercoledì scorso.

“Ricordo con affetto il caro Alfredo, persona leale e sincera, disponibile e sorridente con tutti” racconta l’amico Angelo Fontana.

Tra le sue passioni c’erano l’orto e la musica: “Spesso suonava la sua fisarmonica durante le feste dell’Unita a Monte Marenzo, in compagnia del figlio Danilo che suonava il flauto”.

E poi, con la bella stagione, capitava spesso di vederlo al lavoro nel suo orto: “Non mancava mai di piantare, pomodori, cetrioli, aglio, fagiolini, carote, piselli e zucche. Spesso erano verdure da primato che poi, con gioia, donava agli altri”.

“Mi piace ricordare in particolare la sua bontà d’animo, il suo attaccamento alla famiglia, in particolare il suo affetto per i nipoti – ricorda Fontana -. Una persona semplice, generosa, amava i cani”.

Alfredo Secomandi lascia la moglie Angela, i figli Dario e Danilo e gli affezionati nipoti. I funerali saranno celebrati venerdì 8 febbraio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.