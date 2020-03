Lutto tra i volontari del soccorso per la morte di Mario La Barbera

Dolore per la morte di Mario La Barbera di Vercurago

Per lunghi anni soccorritore a Calolzio, aveva sessant’anni.

VERCURAGO / CALOLZIO – Una morte che lascia un grande vuoto nelle tante persone che lo conoscevano e in modo particolare tra i volontari del Soccorso di Calolziocorte, con in quali in tanti anni anni aveva condiviso gioie e fatiche di chi, ogni giorno, si prodiga in aiuto degli altri.

Se n’è andato dopo aver compiuto da poco sessant’anni, Mario La Barbera, classe 1960, residente a Vercurago. Da circa un anno combatteva contro una grave malattia. Lascia una figlia, Beatrice, e la sua compagna, anch’essa soccorritrice.

Mario La Barbera era entrato nei Volontari di Calolzio nel 2006. All’inizio come semplice volontario, da subito molto disponibile raccontano dall’associazione, poi ha assunto l’incarico di consigliere, responsabile della Protezione Civile e comandante maschile. Quattro anni fa, dopo la pensione, il suo impegno tra i volontari era diventato sempre più importante.

“Era sempre in sede, era quella persona di cui ti potevi fidare ciecamente, disponibile e sempre sorridente – lo ricorda il presidente dei volontari, Roberto Carsana – era originario di Firenze e non aveva mai perso il suo accento toscano che faceva risaltare ancor di più la sua simpatia. Perdiamo una persona importante, mancherà a tutti”.

Il messaggio dei Volontari del Soccorso di Calolzio

“Sarai il nostro arcobaleno alla fine di ogni tempesta, sarai il sole che ci riscalda durante le giornate e la stella che ci guida nella notte, da oggi e per sempre il tuo sorriso lo porteremo nel cuore ❤, la tua voglia di aiutare gli altri e di unire le persone, di essere volontario continuerà ad essere un esempio per tutti noi… Le persone che sei riuscito a riunire oggi le terrai unite da lassù giorno dopo giorno con il tuo spirito….

Dacci la tua forza lassù per continuare a indossare questa divisa con orgoglio, con la voglia di aiutare il prossimo e la gioia nell’animo.

Grazie per ciò che hai insegnato a ognuno di noi, grazie per essere stato fino alla fine un esempio… Un volontario, un amico, famiglia… Semplicemente grazie per essere stato la persona straordinaria che eri e che continuerai ad essere nei nostri ricordi 💙…

Ora sappiamo che lassù abbiamo un angelo in più che veglia su di noi con forza e coraggio, nell’attesa un giorno di rincontrarci ancora…

Ciao Mario”