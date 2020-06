M. Marenzo. Tentano di rubare rame in un capannone: fermati dai carabinieri

Si introducono in una fabbrica dismessa di Monte Marenzo per rubare il rame

Intervengono i carabinieri, è successo questa mattina in via Industriale

MONTE MARENZO – Si erano introdotti nel capannone di una fabbrica dismessa per rubare rame i due individui fermati questa mattina, lunedì, dai carabinieri.

La coppia di ladri è stata sorpresa dai militari mentre tentavano di asportare cavi contenenti il ricercato metallo per caricarli su un furgone. Il fatto è accaduto intorno alle 10 di martedì in via dell’Industria di Monte Marenzo.

Maggiori informazioni si potrebbero avere nelle prossime ore.