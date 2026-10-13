Malfunzionamento di un macchinario, intervento dei Vigili del Fuoco a Calolzio

L’allarme nel primo pomeriggio di oggi in un complesso aziendale in viale De Gasperi

Coinvolti anche due uomini di 42 e 47 anni che, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita

CALOLZIOCORTE – ​Intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco a Calolziocorte per un’anomalia a un macchinario aziendale. L’intervento è scattato poco dopo le 14 di oggi, martedì 13 ottobre, a seguito di una segnalazione relativa al malfunzionamento di un macchinario all’interno di un complesso aziendale situato in viale De Gasperi, in zona Lavello.

Sul posto è subito sopraggiunta la squadra di prima partenza, affiancata dall’autoscala e dal funzionario di guardia per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di verifica e messa in sicurezza della struttura. ​Le squadre operative hanno risolto le criticità riscontrate e presidiato l’area.

Coinvolti anche due uomini di 42 e 47 anni: sul posto sono intervenute anche due ambulanze, una dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l’altra della Croce San Nicolò di Lecco, che hanno preso in carico i coinvolti e li hanno trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). L’intervento e tutte le operazioni connesse si sono concluse alle ore 17.15, non si registrano ulteriori criticità.