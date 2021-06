Malore improvviso in Sardegna, Gian Marco Bonaiti muore a 65 anni

Il calolziese stava prestando servizio come commissario di percorso al Rally di Sardegna

CALOLZIOCORTE – Calolziocorte piange Gian Marco Bonaiti morto improvvisamente in Sardegna il 5 giugno scorso. Il calolziese, 65 anni e volontario dell’associazione Carabinieri in Congedo, era molto conosciuto nel mondo dei motori perché faceva parte dell’associazione lecchese ufficiale di gara “Triplozero”.

Gian Marco Bonaiti era in trasferta per prestare servizio come commissario di percorso al Rally Italia Sardegna 2021. La giornata di gare si era conclusa e si trovava in albergo a Olbia quando è stato vittima di un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita, per il 65enne non c’è stato nulla da fare.

Tanti i messaggi di cordoglio per l’improvvisa scomparsa: “L’Automobile Club d’Italia e il suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, Fia ( Federazione dell’Automobilismo Sportivo Internazionale), il Gruppo Ufficiali Ufficiali di Gara, la Giunta Sportiva, la Commissione Rally di Aci Sport e tutta l’Organizzazione del Rally Italia Sardegna, esprimono il loro cordoglio e si uniscono al dolore dei famigliari e degli amici per la tragica e improvvisa scomparsa di Gian Marco Bonaiti”.

Gian Marco Bonaiti lascia la moglie Fiorenza, la figlia Micaela con Davide, le sorelle Roselda e Maura, il fratello Emanuele. I funerali saranno celebrati mercoledì 9 giugno alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Foppenico.