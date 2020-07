Malore in acqua. Soccorso un 17enne al lido di Vercurago

Intervento dei soccorsi poco dopo le 14.30 di oggi

Il giovane è stato ricoverato all’ospedale in codice giallo

VERCURAGO – Incidente in acqua per un ragazzo di 17 anni che stava facendo il bagno al lido di Vercurago.

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 14.40 di oggi, domenica. Sul posto, in via al Lido Moggio, è giunto il personale medico e sanitario a bordo di un’automedica e un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

Il giovane, colpito da un malore, si sia trovato in difficoltà mentre si trovava in acqua. Dopo le prime cure prestate al 17enne in riva al lago, il giovane è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).