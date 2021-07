Fortunatamente nessuna conseguenza per le persone

Con i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine anche l’assessore alla Protezione Civile Cristina Valsecchi

CALOLZIOCORTE – Il temporale che si è scatenato dopo mezzogiorno di oggi, domenica, ha creato parecchi disagi anche a Calolziocorte. Particolarmente ingente la quantità di pioggia e grandine che si è riversata sulle strade in pochi minuti, allagando i sottopassi ferroviari presenti in città.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Mazzini dove una macchina è rimasta bloccata a causa dell’acqua e la strada è stata chiusa per alcuni minuti per consentire le operazioni di soccorso. In questo caso, proprio a causa del temporale, è saltata la corrente che permette alle pompe di funzionare, ma la situazione è stata ripristinata.

Stessa scena anche lungo la strada provinciale Lecco-Bergamo in frazione Sala, dove l’acqua è stata talmente tanta che non è riuscita a defluire e, anche in questo caso, una macchina è rimasta bloccata. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto è intervenuta in prima persona Cristina Valsecchi, assessore alla Protezione Civile, che ha aiutato i Carabinieri a gestire la viabilità sull’importante arteria in attesa dell’arrivo del carroattrezzi per la rimozione del veicolo in panne.

Una pioggia eccezionale che ha creato problemi anche nel sottopassaggio di via Lavello. Quando sono le ore 15 le criticità viabilistiche sono state praticamente tutte risolte e i sottopassaggi sono percorribili.