Maltempo, alcuni alberi caduti nella notte tra Calolzio e Galbiate

Il forte temporale ha causato la caduta di alcuni alberi

Interventi dei pompieri a Calolzio e a Galbiate

CALOLZIO / GALBIATE – Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco a causa del forte temporale che si è abbattuto dalla serata sul lecchese. Il vento ha fatto cadere a terra diverse piante e alberi, soprattutto nella zona di Calolzio e di Galbiate, costringendo i pompieri ad intervenire per la rimozione.

Operazioni che si sono protratte fino alle 3 di notte a seguito di complicazioni, come a Sala al Barro dove un albero è finito sui cavi della rete telefonica. A Calozio un albero è caduto su viale De Gasperi bloccando la strada. L’allarme è scattato poco dopo le 21.30 e in un primo momento si temeva che un’auto potesse essere rimasta schiacciata sotto la pianta. Sul posto si è precipitata un’ambulanza, ma fortunatamente non c’erano state persone coinvolte. Presente in loco anche l’assessore con delega alla Protezione civile Cristina Valsecchi che ha anche effettuato un sopralluogo in tutta la città al fine di assicurarsi che le forti piogge, accompagnate da un vento violentissimo, non avessero causato altri danni.

Sempre in paese, un albero secolare è precipitato all’interno di un giardino privato.