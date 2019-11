Maltempo, smottamento sulla strada tra Rossino e Erve

La frana si è verificata venerdì sera intorno alle 20

L’area transennata e ripulita

CALOLZIO – Un piccolo smottamento si è verificato venerdì sera lungo la strada che sale verso Erve. E’ successo intorno alle 20. A franare, come appreso, una porzione del versante che ha invaso la carreggiata, fortunatamente senza coinvolgere persone o veicoli.

Sul posto si sono portati gli assessori Cristina Valsecchi e Dario Gandolfi che, rilevata la situazione, hanno provveduto ad allertare la Provincia di Lecco. “In breve tempo l’ing. Sesana e i tecnici sono arrivati, li ringrazio davvero per la solerzia – ha fatto sapere Valsecchi – fortunatamente non si è trattata di una grossa frana. Abbiamo provveduto a transennare l’area e a ripulire la carreggiata”.

Il versante franato andrà ora messo in sicurezza: “Trattandosi di una proprietà privata – ha spiegato l’assessore – dovranno muoversi i privati. Sono già stata da loro per avvisarli e ho chiesto, in attesa della specifica ordinanza, di evitare di passare con l’auto sulla stradina che corre sopra lo smottamento”.