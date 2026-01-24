Messa sotto sequestro una discarica abusiva a Calolziocorte

La minoranza consiliare Calolziocorte BeneComune segnala la presenza di rifiuti e chiede chiarimenti

Si tratta di un’area privata a Foppenico, in via alla Cascata, vicino al torrente Serta

CALOLZIOCORTE – L’area privata in località Foppenico, lungo via alla Cascata e adiacente al torrente Serta, è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale di Calolziocorte, come testimoniano i sigilli visibili.

La minoranza consiliare Calolziocorte BeneComune aveva segnalato il problema al Comune, evidenziando la presenza di pneumatici e altri rifiuti abbandonati nell’area boscata. Secondo quanto riferito dal gruppo consiliare, i rifiuti sarebbero depositati da tempo, nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini.

La minoranza sottolinea anche i rischi per la sicurezza pubblica: “L’eventuale caduta del materiale nell’alveo del torrente potrebbe provocare uno sbarramento con gravi conseguenze”.

Il gruppo consiliare ha così concluso: “Siamo a chiedervi quali sono le azioni poste in essere per l’individuazione delle responsabilità, per la bonifica dell’area e per garantire l’incolumità pubblica”.