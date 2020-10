Una donna si è fatta male alla caviglia

Intervento di soccorso intorno alle 10.30 di oggi, lunedì

MONTE MARENZO – Giornate di super lavoro per i Vigili del Fuoco del comando di Lecco e Soccorso Alpino. Il nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf) e i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Cnsas sono intervenuti per aiutare una donna di 56 anni che si è infortunata in una zona impervia nel comune di Monte Marenzo.

La chiamata è arrivata intorno alle 10.30 di oggi, lunedì 19 ottobre, la donna ha riportato un trauma alla caviglia nella zona boschiva sotto alla chiesetta di Santa Margherita, sul versante che scende verso Torre de’ Busi.

La donna, tramite la tecnica della barella portantina, è stata trasportata fino all’ambulanza che si trovava sulla strada, nei pressi del cimitero di Torre de’ Busi ed è stata presa in carico dai sanitari. L’intervento di soccorso è durato un paio di ore.