Monte Marenzo, auto contro un mezzo pesante in via Industriale: due feriti

L’incidente si è verificato in località Bisone. Sul posto ambulanza e forze dell’ordine per i rilievi

MONTE MARENZO – Incidente stradale nella mattinata di oggi a Monte Marenzo, in località Bisone, lungo via Industriale. Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura si è scontrata con la motrice di un mezzo pesante.

L’allarme è scattato poco dopo le 10. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza dei Volontari di Calolziocorte, insieme alle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 24 anni e un uomo di 59 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, uno di loro in codice giallo.

L’incidente ha avuto ripercussioni sulla circolazione lungo la direttrice che collega Calolziocorte a Cisano Bergamasco, dove si sono formate inevitabili code e rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause dello scontro.