L’incidente è avvenuto poco prima delle 18

L’auto avrebbe fatto tutto da sola. Illesa la donna di 77 anni alla guida

MONTE MARENZO – Incidente lungo via Industriale, a Monte Marenzo, in località Levata, nel pomeriggio di venerdì, poco dopo le 17. Un’utilitaria, guidata da una donna di 77 anni, che stava viaggiando in direzione Bergamo, è uscita di strada abbattendo un cartello pubblicitario e finendo nel fosso a lato della carreggiata. E’ successo all’incirca all’altezza della Smaltiriva-Praxair.

Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro ma sembrerebbe che la donna alla guida del mezzo abbia fatto tutto da sola.

Sul posto in codice rosso si sono portati i Volontari del Soccorso di Calolzio, l’automedica e due mezzi dei Vigili del Fuoco per il recupero dell’auto. Fortunatamente per la donna coinvolta nell’incidente non ci sarebbero state conseguenze.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità con il traffico temporaneamente regolato a senso unico alternato dalla Polizia. La strada è stata liberata intorno alle 19.