Monte Marenzo. Auto finisce fuori strada, nessun ferito

L’incidente si è verificato nella tarda serata di giovedì. Coinvolta una persona di 53 anni

Intervenuti un’ambulanza e Vigili del Fuoco

MONTE MARENZO – Un’auto è finita fuori strada nella tarda serata di ieri, giovedì 8 ottobre, nella frazione di Levata, a Monte Marenzo. L’incidente si è verificato intorno alle 22.15, facendo scattare l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e un’ambulanza dei soccorritori di Cisano Bergamasco. Allertati anche i Carabinieri del Comando di Lecco.

A rimanere coinvolta una persona di 53 anni. Fortunatamente, le sue condizioni non hanno reso necessario il ricovero: dopo la valutazione dei sanitari, la persona ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Restano da chiarire le cause che hanno portato il veicolo a uscire dalla carreggiata.