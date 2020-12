Monte Marenzo: camioncino si ribalta, 70enne ferito. Traffico sulla provinciale

Incidente in mattinata a Monte Marenzo camioncino ribaltato

Soccorso un 70enne e traffico sulla provinciale

MONTE MARENZO – Incidente questa mattina tra Calolziocorte e Monte Marenzo dove un camioncino si è ribaltato in via Industriale. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 10 di lunedì, in frazione Levata.

Il mezzo, che trasportava dei bancali, è uscito di strada ribaltandosi su un lato nel prato accanto alla carreggiata.

Sul posto i soccorsi insieme ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri. Soccorso l’autista, un uomo di 70 anni che fortunatamente non avrebbe riportato traumi gravi. Lunghe code sulla strada provinciale dove il traffico è stato fatto scorrere a senso alternato e chiuso poi per consentire le operazioni di recupero del veicolo cn la gru dei Vigili del Fuoco-