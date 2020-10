Monte Marenzo, cane precipita in un dirupo, salvato dai VVF

Il cane era precipitato per circa 40 metri

E’ stato recuperato e riportato incolume al suo proprietario

MONTE MARENZO – La squadra SAF dei Vigili del Fuoco del comando di Lecco è intervenuta nella giornata di oggi, sabato, per soccorrere un cane da caccia di nome Zara precipitato per circa 40 metri da un dirupo in località Costa.

Vista la zona impervia i Vigili del Fuoco hanno utilizzato tecniche di recupero di derivazione alpinistica. Terminato il soccorso l’animale è stato riportato incolume al suo proprietario.