Monte Marenzo conta un nuovo contagio: “Limitate ancora di più gli spostamenti”

Il messaggio del sindaco di Monte Marenzo

“Rispettate l’obbligo di restare a casa”

LECCO – La situazione aggiornata al 19 marzo nel messaggio del sindaco Paola Colombo

“Gentili Cittadini, purtroppo questa sera (19 marzo, ndr) dalla Prefettura mi è stato comunicato un nuovo caso di positività al Covid-19. La situazione ad oggi è la seguente

3 persone positive al Coronavirus

8 persone in quarantena

Questa mattina a Monte Marenzo c’erano i Carabinieri a controllare le auto in transito perché anche i comportamenti che non sono espressamente proibiti (portare a spasso il cane, muoversi a piedi all’interno del comune, uscire a fare la spesa) devono essere svolti con maggior responsabilità e limitati il più possibile perché rappresentano comunque un rischio. Rinnovo pertanto l’appello a tutti di rispettare l’obbligo di rimanere a casa per ridurre le possibilità di contagio”.