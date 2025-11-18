Monte Marenzo dice addio a Gabriele Brambati, instancabile volontario

Volontario dell’Auser, in biblioteca, nella protezione civile e sul pullmino dei disabili

E’ morto all’età di 81 anni. Il ricordo della Polisportiva Monte Marenzo: “Una brava persona, sempre disponibile ad aiutare gli altri”

MONTE MARENZO – A Monte Marenzo è grande il dolore per la morte di Gabriele Brambati all’età di 81 anni. E’ stato uno dei primi volontari dell’Auser di Monte Marenzo, persona molto conosciuta e apprezzata all’interno della comunità e sempre pronto a dare una mano.

“Una brava persona, sempre disponibile ad aiutare gli altri – ricorda Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva Monte Marenzo area sociale -. Ha offerto il suo tempo anche come volontario sul pullmino dei disabili, in biblioteca e nella Protezione Civile. Gabriele ha partecipato anche all’iniziativa della Polisportiva ‘Expo Monte Marenzo’, alla scoperta degli orti del nostro paese. Ciao Gabriele e grazie di cuore”.

La Polisportiva di Monte Marenzo area sociale, porge le più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Gabriele Brambati lascia la moglie Mariagiovanna, le figlie Tiziana, Manuela e Patrizia e tutti i parenti. I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di oggi, 18 novembre, nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.