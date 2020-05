Monte Marenzo e la Polisportiva piangono la morte di Antonio Ravasio

Si è spento all’età di 77 anni a causa di una malattia

“Uomo buono, sempre con il sorriso sulle labbra, amico carissimo”

MONTE MARENZO – Paese in lutto per la morte dell’Alpino Antonio Ravasio. Si è spento all’età di 77 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Togno, così era conosciuto, se n’è andato nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 maggio, a ricordarlo è Angelo Fontana, responsabile dell’Area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo.

“Ciao Togno, ci hai lasciato questa notte, dopo una lunga lotta contro la malattia. Eri un uomo buono, sempre con il sorriso sulle labbra, un amico carissimo e una persona perbene – ricorda Fontana -. Di te, caro Antonio, mi piace soprattutto ricordare le volte che ti incontravo nella piazza del comune o vicino alla cooperativa, sempre accanto alla tua adorata moglie Celestina. E tutte le volte, a me che ti domandavo “come stai?”, tu mi rispondevi sempre: “bene, bene”. Ma soprattutto non posso dimenticare la tua abitudine di esporre sul balcone di casa, ogni 25 Aprile, la bandiera italiana”.

Fontana, a nome della Polisportiva Monte Marenzo, ha voluto porgere le più sentite condoglianze alla moglie Celestina e ai figli Stefano e Matilde. I funerali, come prevedono le disposizioni per l’emergenza sanitaria, saranno celebrati in forma privata giovedì 14 maggio.