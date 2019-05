Due comunità in lutto per la scomparsa di Maria Luisa Simoncini

Residente a Monte Marenzo, è stata una storica dipendente del comune di Calolziocorte

MONTE MARENZO – E’ morta nella notte tra mercoledì e giovedì Maria Luisa Simoncini. Residente con la famiglia a Monte Marenzo, è molto conosciuta anche a Calolziocorte dove ha lavorato in comune per tanti anni.

Maria Luisa Simoncini è stata la prima vigilessa del comune di Calolziocorte e della provincia di Bergamo, quindi è passata nel settore segreteria.

“Una persona molto presente e scrupolosa nel suo lavoro – ricorda l’assessore Luca Caremi, già amministratore all’epoca -. Quando sono entrato in comune lavorava già in segreteria, ma era molto conosciuta perché faceva parte del nucleo storico dei vigili di Calolziocorte”.

In pensione dalla fine del 2015, nell’occasione aveva ricevuto un premio speciale dall’allora sindaco Cesare Valsecchi che aveva ricordato “il grande lavoro svolto per la città di Calolziocorte e il grande impegno con cui esso era stato fatto”.

Anche Emilia Hoffer, ex assessore calolziese che ha lavorato a stretto contatto con Maria Luisa Simoncini, ha espresso le sue condoglianze per una dipendente “sempre molto attenta nel suo lavoro”.

A ricordarla è anche Angelo Fontana della Polisportiva Monte Marenzo che proprio a inizio maggio aveva festeggiato la mamma di Luisa, Vanda, di 95 anni, premiata con un’azalea della ricerca Airc.

“La triste notizia della morte di Maria Luisa Simoncini ha scosso l’intera comunità di Monte Marenzo – ha detto -. Tanto il dolore di amici e conoscenti per l’improvvisa scomparsa. Pochi giorni fa, in occasione della festa della Mamma, aveva preparato

un rinfresco per festeggiare sua mamma Vanda di 95 anni, che io e Giacomo Milani, in rappresentanza della Polisportiva area sociale, abbiamo premiato con un’azalea della ricerca per essere la donna più anziana di Monte Marenzo”.

Ancora da stabilire la data dei funerali.