Monte Marenzo, incidente alla Levata: automobilista esce di strada e finisce nel bosco

L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì, poco prima delle 11 lungo via Industriale

L’automobilista viaggiava in direzione Lecco quando, per cause ancora ignote, ha perso il controllo dell’auto, ha invaso l’altra corsia ed è finito nel bosco

MONTE MARENZO – E’ uscito di strada ed è finito nel bosco, dall’altra parte della strada. E’ successo questa mattina, martedì, poco prima delle 11 in frazione Levata. Un ragazzo di 22 anni stava procedendo al volante della sua Audi lungo via Industriale in direzione Lecco quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, invadendo la corsia opposta e finendo la corsa nel bosco vicino.

Ingente la mobilitazione di soccorritori giunti sul posto, ma per fortuna l’automobilista è riuscito a uscire dall’abitacolo senza l’ausilio dei vigili del Fuoco. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco.