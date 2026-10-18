Monte Marenzo. Incidente sulla Lecco-Bergamo in località Levata, disagi alla circolazione

Coinvolte quattro persone, nessuna sarebbe in pericolo di vita

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, lunghe code in entrambe le direzioni

MONTE MARENZO – Nuovo incidente lungo la Lecco-Bergamo (SS639) in località Levata di Monte Marenzo nel pomeriggio di oggi, domenica 18 ottobre con due auto finite entrambe fuori strada. Lo scontro tra auto sarebbe avvenuto poco dopo le ore 17, nei pressi dell’incrocio con via San Carlo, al confine con Calolziocorte.

Sul posto è intervenuta una ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, assieme all’automedica da Lecco, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri che dovranno accertare la dinamica. Quattro le persone coinvolte: un uomo di 37 anni, un uomo di 63 anni, una donna di 64 anni e un ragazzo di 28 anni. Solo quest’ultimo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico) per un lieve trauma cranico.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code in entrambe le direzioni. Mercoledì scorso si era verificato un altro incidente a poche centinaia di metri di distanza che aveva completamente mandato in tilt la viabilità. Proprio martedì scorso i sindaci del territorio avevano incontrato i vertici di provincia e regione per accendere i riflettori sulla pericolosità di quel tratto di strada.