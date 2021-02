In paese dal 1988 al 2008 è ancora vivo il suo ricordo

“Un sacerdote umile, riservato, era facile volergli bene”

MONTE MARENZO – E’ grande il dolore a Monte Marenzo per la morte di don Renato Carminati, è stato il parroco del paese per vent’anni dal 1998 al 2008. Nato a Bergamo il 6 ottobre 1933, è stato ordinato sacerdote il 9 giugno 1956 da Monsignor Piazzi.

Nell’ormai lontano 1988 fu nominato parroco di Monte Marenzo dove il suo ricordo è ancora vivo nel cuore di tutti: “Don Renato era un sacerdote umile, riservato, mi legano a lui tantissimi ricordi. Sempre pronto ad accogliere, dialogare e confrontarsi con tutte le varie associazioni del nostro comune, quando la Polisportiva gli chiedeva qualcosa era sempre disponibile con la sua presenza – ricorda Angelo Fontana -. Mi tornano alla mente la partecipazione al torneo di calcetto parroci contro sindaci in favore di Telethon e una foto di gruppo con tutti i ragazzi della Polisportiva e le autorità del paese al momento dell’inaugurazione con l’ex Ct della Nazionale Roberto Donadoni“.

Vent’anni sono tanti e alla mente riaffiorano molteplici momenti di condivisione che il parroco ha trascorso al fianco della sua comunità: “La presentazione in biblioteca di un volume di racconti scritto dal dottor Gianfranco Brini a cui partecipò anche il campione di ciclismo Felice Gimondi – continua Fontana – E poi ancora un’immagine di don Renato con la sua collaboratrice Ester Zambetti e i momenti di festa al Palio delle Contrade. A ricordarlo con affetto e profonda stima sono tanti parrocchiani: per qualcuno è stato il parroco della cresima e della comunione, per altri del matrimonio o del battesimo di un figlio. Era una persona umile, era facile volergli bene”.

A nome della Polisportiva di Monte Marenzo Angelo Fontana e Renato Caroli esprimono al fratello Franco e ai nipoti il più sincero e profondo cordoglio. Il sacerdote si è spento oggi, martedì 2 febbraio, a Scanzorosciate presso l’Opera Pia Piccinelli dove risiedeva da qualche anno. Don Renato si trova presso la “casa del commiato” di Seriate (via Nazionale, 22). I funerali saranno celebrati nella parrocchia di Sant’Anna in Borgo Palazzo a Bergamo giovedì 4 febbraio alle ore 15, al termine della celebrazione funebre verrà sepolto secondo le sue volontà nel cimitero di Monte Marenzo.