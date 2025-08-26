Monte Marenzo piange Giuseppina Rigamonti, donna speciale e generosa

E’ mancata all’età di 62 anni dopo una lunga malattia

Dedita alla famiglia e grande amante dei fiori. Il ricordo della Polisportiva Monte Marenzo Area Sociale

MONTE MARENZO – La comunità di Monte Marenzo in lutto per la morte di Giuseppina Rigamonti in Riva. Dopo una lunga malattia la donna, molto amata in paese, è venuta a mancare all’età di 62 anni. Giusy è ricordata da tutti come una donna riservata e semplice, ma dal carattere forte e dal sorriso sempre pronto.

“Era amata da molte amiche nel paese e si distingueva per la sua dedizione e il rispetto verso tutti, lasciando un ricordo gentile e sincero in chiunque la conoscesse – ha ricordato Angelo Fontana responsabile della Polisportiva Monte Marenzo area sociale -. Nonostante la malattia, Giusy si dedicava con amore e premura alla sua famiglia e ai suoi cari: il marito Pierfranco, le figlie Claudia e Marta e la sua cara nipotina Alice. Ogni giorno andava a trovare il papà Adriano e dopo che è venuto a mancare ha continuato a prendersi cura della mamma Fernanda, accompagnandola al cimitero ogni volta che le forze glielo permettevano”.

Giuseppina Rigamonti non era soltanto la regina della sua casa, ma anche una grande appassionata di fiori, di cui si prendeva cura con amore: “Ricordiamo con affetto la sua partecipazione all’Expo 2015 a Monte Marenzo con la Polisportiva, alla scoperta degli orti del paese, di cui conserviamo una fotografia insieme al marito, orgogliosa del suo orto – ha continuato Fontana -. La Polisportiva di Monte Marenzo – Area Sociale porge le più sentite condoglianze a tutti i familiari, ricordando con affetto una donna speciale, sempre generosa e sorridente“.

I funerali saranno celebrati mercoledì 27 agosto alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo. La famiglia ha voluto ringraziare tutto il personale delle cure palliative dell’Asst di Lecco per le cure prestate.