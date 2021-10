Tanta commozione in paese per l’improvvisa scomparsa

Aveva 50 anni, gran lavoratore sempre pronto a dare una mano a tutti

MONTE MARENZO – E’ grande la commozione a Monte Marenzo per l’improvvisa scomparsa di John Mangili, in tanti lo ricordano come una persona generosa e un gran lavoratore. Anche nei momenti di svago non si è mai tirato indietro, sempre pronto a dare una mano ai ragazzi dell’associazione Andech durante l’evento San Paol in Fest o, come ultimamente, assieme alla moglie, al Gruppo missionario di Monte Marenzo.

Purtroppo è morto all’età di soli 50 anni a causa di un malore nella serata di ieri, venerdì 8 ottobre, lasciando l’intero paese attonito. Sportivo, John Mangili era anche un gradissimo tifoso del Lecco oltre che della Juventus. Seguiva sempre la squadra bluceleste e questa sua passione per il calcio lo portava a essere presente anche alle partite dei ragazzi durante il Memorial Candido Cannavò che la Polisportiva di Monte Marenzo organizza. Tra le sue passioni anche la caccia e il suo fedelissimo cagnolino.

E proprio dalla Polisportiva di Monte Marenzo è arrivato un sentito messaggio di cordoglio per questa improvvisa perdita: “La Polisportiva fa sentire la sua vicinanza alla famiglia di John Mangili in questo momento di grande dolore, alla moglie Lorena, alla mamma Maria e alla sorella Carla“.

I funerali saranno celebrati lunedì 11 ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.