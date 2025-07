Monte Marenzo piange Silvano Fumagalli: “Uomo di memoria e sorrisi”

E’ morto all’età di 81 anni. I funerali lunedì 14 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale

“Grazie, Silvano, per aver condiviso con noi la tua amicizia. Ti ricorderemo sempre”

MONTE MARENZO – La comunità di Monte Marenzo è in lutto per la scomparsa di Silvano Fumagalli, morto nella giornata di oggi, venerdì 11 luglio, all’età di 81 anni, nella sua abitazione in paese. Negli ultimi giorni è stato amorevolmente assistito dalla moglie Elfrida, dal figlio Alex e dalla brava signora Gigliola.

“Silvano era un uomo di memoria e passione, sempre con il sorriso sulle labbra. Un amico, un caro vicino di casa – ricorda Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva Monte Marenzo area sociale -. Grazie, Silvano, per aver condiviso con noi la tua amicizia. Ti ricorderemo sempre”.

Silvano Fumagalli aveva lavorato a lungo nel campo dell’edilizia, ma la sua grande passione era l’orto: coltivava con cura pomodori, cetrioli, insalata, patate e cipolle: “Lo si vedeva spesso in giro per il paese con il suo inseparabile vespino. Dotato di una memoria di ferro, era capace di ricordare le date di nascita e mille altri dettagli, anche a distanza di molti anni. La morte ci lascia sempre spiazzati, perché non c’è rimedio. Non si è mai davvero pronti ad accettarla, e il vuoto che lascia è profondo. Ci resta solo il ricordo. La Polisportiva di Monte Marenzo – area sociale porge le più sentite condoglianze alla moglie Elfrida, al figlio Alessandro e a tutti i familiari”.

Silvano Fumagalli lascia la moglie Elfrida, il figlio Alessandro, la nuora Paulette, i nipoti Francesco ed Alice con Andrea, le sorelle, le cognate, i cognati, i nipoti e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati lunedì 14 luglio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.