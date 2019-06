E’ morta Vanda Simoncini aveva 95 anni

I funerali saranno celebrati mercoledì mattina a Monte Marenzo

MONTE MARENZO – Monte Marenzo piange Vanda Simoncini morta all’età di 95 anni. Lo scorso maggio la Polisportiva Monte Marenzo l’aveva festeggiata perché era la mamma più anziana del paese.

Vanda Simoncini se n’è andata pochi giorni dopo la scomparsa di sua figlia Marialuisa, persona molto conosciuta tra Monte Marenzo e Calolziocorte dove aveva lavorato per molti anni prima come vigilessa e poi come dipendente comunale.

“La ricordo sempre sorridente, sia quando andava a far la spesa alla cooperativa di Monte Marenzo, sia quando, alcuni anni fa, mi sono recato in casa sua, in occasione dei suoi 90 anni, con la Polisportiva (area sociale) in compagnia del sindaco Paola Colombo e di alcune ragazze del paese per portarle un po’ di allegria” ricorda Angelo Fontana.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo mercoledì 19 giugno alle ore 10.30. Vanda Simoncini lascia i nipoti Fabio, Samuel con Cristina e i piccoli Thomas, Cristian e Michele.