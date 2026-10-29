Monte Marenzo. Sabato mattina le ceneri di Fabrizio Fontana arriveranno al cimitero

Un ultimo momento di saluto, dopo il grande abbraccio della comunità durante i funerali

“Sarà un momento di profonda commozione. Ciao Fabri, non è un addio”

MONTE MARENZO – Dopo l’immenso abbraccio della comunità che, sabato scorso in occasione dei funerali di Fabrizio Fontana si è stretta attorno ai famigliari, un ultimo momento saluto ci sarà sabato 31 ottobre 2026, alle ore 10.45, quando le ceneri di Fabrizio Fontana arriveranno al cimitero di Monte Marenzo.

“Sarà un momento di profonda commozione per la famiglia, i parenti per gli amici e per tutte le persone che gli hanno voluto bene. Ciao Fabri, non è un addio. Continuerai a vivere nei nostri ricordi, nel nostro affetto e in tutto il bene che ci hai lasciato2.