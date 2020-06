Monte Marenzo, scontro auto moto in località Bisone, grave un 59enne

L’incidente lungo via Bisone, poco dopo Monte Marenzo, all’altezza del distributore di benzina

Soccorsi allertati in codice rosso, grave un uomo di 59 anni

MONTE MARENZO – Gravissimo incidente all’ora di pranzo sul confine tra Monte Marenzo e Cisano Bergamasco, in località Bisone.

Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati all’altezza del distributore di benzina. Stando ad una primissima ricostruzione, che andrà accertata dalle forze dell’ordine, parrebbe che la moto stesse viaggiando da Calolzio in direzione Cisano mentre l’auto, una Golf bianca, arrivasse dalla direzione opposta. All’altezza del benzinaio l’auto avrebbe quindi fatto per svoltare a sinistra, per raggiungere la stazione di servizio, mentre sopraggiungeva la moto.

L’urto è stato violentissimo, come testimoniano le condizioni dei due mezzi coinvolti nell’incidente. Il motociclista, un uomo di 59 anni, è stato sbalzato sull’asfalto per diversi metri.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso (molto critico) intorno alle 12.15. Sul posto si sono portate un’ambulanza del Soccorso Cisanese, un’automedica ed anche l’elicottero da Bergamo. Allertati anche i Carabinieri di Zogno e la Polizia. Le condizioni del motociclista sarebbero gravi: è stato trasportato in ospedale in elicottero in codice rosso.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico con la strada chiusa per consentire le operazioni di soccorso e tutti i rilievi del caso. Lunghissime code si sono formate lungo via Bisone.