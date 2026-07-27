Monte Marenzo. Scontro auto-moto sulla Lecco-Bergamo, disagi alla circolazione

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di oggi, lunedì, in frazione Levata

Coinvolte due persone che, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita

MONTE MARENZO – Scontro auto-moto in frazione Levata di Monte Marenzo nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 luglio. L’allarme è scattato intorno alle ore 16 con i soccorsi che sono intervenuti in via Industriale, lungo la Lecco-Bergamo.

Sul posto un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, coinvolte due persone (un uomo di 62 anni e una donna di 63 anni), che fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita ma sono state soccorse in codice giallo (mediamente critico).

Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire nei dettagli l’esatta dinamica dell’incidente.