Nomadi al Lavello, la consigliera Sonia Mazzoleni presa a male parole

Roulotte nel parcheggio davanti all’azienda Fontana

“Un’auto era entrata all’interno del parco, pensando al potenziale pericolo sono intervenuta”

CALOLZIOCORTE – “Personalmente sono per l’accoglienza, ma nel contempo per il rispetto delle regole e situazioni come quelle che si stanno verificando a Calolziocorte devono essere affrontate e gestite”. La riflessione del consigliere di minoranza Sonia Mazzoleni, candidata alla prossime elezioni, arriva il giorno successivo allo spiacevole episodio che l’ha vista suo malgrado coinvolta.

Da qualche giorno alcune roulotte stazionano al Lavello, lungo viale De Gasperi, nel parcheggio davanti all’azienda Fontana. Un problema non nuovo a Calolzio, l’amministrazione nei mesi scorsi aveva fatto installare delle barriere per impedire l’accesso nel piazzale Marinai d’Italia, accanto al centro sportivo, ma il problema ora pare essersi spostato.

Sonia Mazzoleni stava facendo una passeggiata quando si è accorta che un’auto era entrata nel parco dove ci sono la palestra all’aperto e la pista ciclabile: “Ho visto l’auto all’interno del parco, pensando alla situazione di potenziale pericolo, con buone maniere, ho fatto presente che non potevano accedere le auto in quella zona dedicata a pedoni e bici. Mi è stato risposto che erano autorizzati dalla Polizia Locale ma, mostrando la mia perplessità, sono partiti gli insulti e mi è stato intimato di allontanarmi”.

La consigliera ha avvisato immediatamente la Polizia Locale che è intervenuta: “Non è una situazione accettabile, oltre all’accesso delle auto in zone vietate ci sono fili per stendere tirati tra gli alberi, pensate cosa può succedere se per caso una bici esce dal tracciato. Al di là dello spiacevole episodio che mi ha vista coinvolta, il problema c’è e va affrontato: credo che sia necessario creare un’apposita area camper, a pagamento o gratuita, con tutti i servizi necessari per la sosta. Dopodiché, attraverso un’ordinanza del sindaco, vietare il campeggio nei luoghi non deputati, così anche la Polizia Locale avrebbe gli strumenti per intervenire tempestivamente in situazioni del genere”.