Non ritorna al termine della scuola, minorenne scomparso a Calolziocorte

Il giovane, venerdì 9 gennaio, non ha fatto ritorno da scuola

***AGGIORNAMENTO***

Il giovane è stato ritrovato e sta bene

CALOLZIOCORTE – La Prefettura di Lecco ha diffuso la fotografia di un minorenne scomparso nella giornata di ieri, venerdì 9 gennaio. Il giovane è stato accompagnato a scuola, a Calolziocorte, nella mattinata di ieri da un educatore della comunità che lo ospita, ma non ha più fatto rientro al termine delle lezioni.

Indossava pantaloni sportivi neri, felpa nera, giubbotto senza maniche nero, scarpe sportive nere, cappellino e portava con sé un borsello. Ha occhi e capelli scuri e corporatura media. Chiunque veda o venga in contatto con il minorenne è pregato di avvisare prontamente la Stazione dei Carabinieri di Calolziocorte (al numero di telefono 0341.641069) o le altre forze dell’ordine, impegnate nelle ricerche