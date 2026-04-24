Operazione antidroga a Calolzio: “Passo importante nella giusta direzione”

L’amministrazione ha già richiesto l’attivazione di una zona rossa nell’area della stazione e sue vicinanze

“Fondamentale mantenere alta l’attenzione e rafforzare ulteriormente i presidi sul territorio”

CALOLZIOCORTE – L’Amministrazione comunale di Calolziocorte ha espresso un sentito ringraziamento alla Polizia di Stato e, in particolare, alla Squadra Mobile della Questura di Lecco per il risultato dell’operazione “Black River”, che ha consentito di smantellare una rilevante attività di spaccio di sostanze stupefacenti attiva sul territorio.

Si tratta di un risultato importante, che giunge al termine di un’articolata attività investigativa e che rappresenta una risposta concreta alle numerose segnalazioni e preoccupazioni espresse negli ultimi anni dai cittadini, in particolare nelle aree del parco pubblico di viale Alcide De Gasperi e nei pressi di luoghi sensibili della città.

L’Amministrazione comunale sottolinea come il tema della sicurezza sia da tempo al centro dell’attenzione istituzionale. In quest’ottica la richiesta già avanzata alle autorità competenti per l’attivazione di una zona rossa nell’area della stazione e sue vicinanze quale ulteriore strumento di presidio e deterrenza, a supporto del lavoro quotidiano delle forze dell’ordine.

“Questa operazione dimostra che lo Stato c’è e sa intervenire con determinazione – dichiarano il Sindaco Marco Ghezzi e l’Assessore alla Polizia Locale Luca Caremi -. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale mantenere alta l’attenzione e rafforzare ulteriormente i presidi sul territorio, affinché episodi di illegalità e degrado non si ripetano. L’auspicio è che l’importante intervento messo in campo possa rappresentare un punto di svolta duraturo, restituendo piena sicurezza e serenità ai cittadini di Calolziocorte. L’Amministrazione continuerà a lavorare in stretta sinergia con tutte le istituzioni preposte, sostenendo ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità.

La sicurezza non è solo un obiettivo, ma una condizione essenziale per la qualità della vita di una comunità: questo risultato è un passo significativo nella giusta direzione”.