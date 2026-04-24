Operazione “Black River”, cinque spacciatori arrestati a Calolziocorte

La Polizia smantella un grosso giro di droga. Gli spacciatori operavano in parchi, treni e stazioni del lecchese

Cinque persone in manette e otto denunciate. Sequestri di hashish e marijuana

CALOLZIOCORTE – La Polizia di Stato di Lecco ha eseguito nella mattinata del 23 aprile un’ordinanza cautelare nell’ambito dell’operazione denominata “Black River”, che ha portato all’arresto di cinque persone e alla denuncia di altri otto soggetti. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecco su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un’indagine condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile durata circa un anno.

Gli indagati, originari del Gambia e della Nigeria, sono accusati di aver gestito un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti – principalmente hashish e marijuana – concentrata soprattutto nel comune di Calolziocorte, in particolare nella zona del parco di viale Alcide De Gasperi e nei pressi del supermercato MD. L’attività illecita si estendeva però anche ad altri punti della provincia lecchese, tra cui diverse stazioni ferroviarie e la tratta del Besanino fino a Carnate.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un sistema strutturato di spaccio attivo dal 2020, con un giro d’affari stimato in circa 120.000 euro e oltre 6.000 dosi vendute. Secondo quanto emerso, la sostanza stupefacente veniva trasportata dalla bergamasca al lecchese da uno degli indagati e successivamente distribuita agli altri complici per la vendita al dettaglio.

Determinanti per l’inchiesta sono stati l’utilizzo di telecamere nelle aree sensibili e i servizi di osservazione, controllo e pedinamento svolti dagli investigatori. Tali attività hanno portato anche a due arresti in flagranza e al sequestro di oltre un chilo tra hashish e marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

A seguito degli interrogatori e delle valutazioni del G.I.P., due persone sono state poste agli arresti domiciliari, una delle quali con braccialetto elettronico, mentre altre tre sono state sottoposte a misure restrittive tra divieti di dimora nella provincia di Lecco e nel comune di Calolziocorte e obbligo di dimora a Merate.

L’operazione “Black River” si inserisce nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dalla Polizia di Stato sul territorio lecchese, con l’obiettivo di colpire le reti di distribuzione e garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane e nei luoghi sensibili.