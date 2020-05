Pol. Monte Marenzo e Telethon ricordano don Leone: “La sua generosità non è mai venuta meno”

Fontana ricorda le messe per le vittime della strada

Don Leone è stato anche un sostenitore delle iniziative di Telethon

MONTE MARENZO – Anche la Polisportiva Monte Marenzo e Telethon esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di don Leone Maestroni. E’ Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale e membro di Telethon, a ricordare l’ex arciprete di Calolziocorte per le sue numerose collaborazioni con le due realtà.

“In particolare mi piace ricordarlo per le Sante Messe che don Leone celebrava puntualmente nel mese di maggio presso la cappella dell’oratorio per ricordare le vittime della strada nell’ambito dell’iniziativa ‘Le vie delle croci’ – ricorda Fontana -. Una generosità, la sua, che non è mai venuta meno”.

Una volta lasciato l’incarico di arciprete, quando negli ultimi cinque anni è stato cappellano della Rsa Casa Madonna della Fiducia, non continuato nella collaborazione con le due associazioni: “Don Leone è stato anche un sostenitore delle campagne a favore di Telethon”.