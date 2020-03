Positiva al coronavirus, morta un’ospite della Rsa di Calolziocorte

Tre ospiti con sintomi da coronavirus tra il 6 e il 7 marzo

Si raccomanda l’autoisolamento ai visitatori che hanno frequentato la struttura

CALOLZIOCORTE – A seguito del decesso di una ospite della struttura positiva al coronavirus, la Rsa Casa Madonna della Fiducia di Calolziocorte, in un’ottica scevra da ogni allarmismo ma votata ad una efficace comunicazione a tutela anche dei visitatori/parenti degli ospiti (peraltro tutti già avvisati telefonicamente dai nostri sanitari), ha diramato oggi pomeriggio, 10 marzo, il seguente comunicato stampa a firma del direttore Ivano Venturini.

“Nella R.S.A. Casa Madonna della Fiducia di Calolziocorte si sono evidenziati tra le giornate di venerdì 6 e sabato 7 elementi sintomatici con decadimento delle condizioni

cliniche che hanno fatto scattare la massima allerta e conseguente ospedalizzazione di tre

ospiti.

In data 9/3 il decesso presso l’ospedale Manzoni di Lecco della nostra ospite G.P. positiva al Coronavirus .

. In data 9/3 Effettuata comunicazione all’ATS della Brianza

In data 10/3 confermata dall’ospedale Manzoni di Lecco la positività della seconda paziente mentre il 3° paziente risulta negativo al tampone.

Da lunedì 24 febbraio la struttura ha adottato una politica di limitazione degli accessi dei visitatori e l’attivazione del protocollo sanitario per ‘adozione di misure atte a contenere la

diffusione di patogeni ad elevato rischio infettivo’. Il Centro Diurno Integrato ‘San Giuseppe’ a scopo precauzionale resta chiuso in attesa di concertare con l’ATS le opportune valutazioni. Si raccomanda ai visitatori che hanno frequentato la struttura di attuare l’autoisolamento. Tutto il personale, al quale va la mia rinnovata stima, si sta prodigando come sempre per garantire cure, assistenza e conforto ai nostri ospiti”.