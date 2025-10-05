Scontro auto moto a Calolzio, un ferito in codice giallo

E’ successo verso le 10.30
In Ospedale il conducente della due ruote
CALOLZIO – Incidente domenica mattina intorno alle 10.30 in Corso Europa a Calolzio, all’altezza della Gelateria Bar Hope.
Due i mezzi coinvolti, un’auto e una moto, che, per motivi da chiarire, probabilmente una mancata precedenza, si sono urtati, con la moto finita contro la portiera lato guidatore dell’auto.
In posto in codice giallo si sono portati i soccorsi, la Croce San Nicolò di Lecco. Due i feriti, 61 e 65 anni. Ad avere la peggio il motociclista, trasportato in ospedale in codice giallo con un trauma alla gamba.