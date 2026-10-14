Calolzio. Scontro tra un’auto e un camion in corso Europa: strada chiusa, disagi alla viabilità

Soccorsi al lavoro, nessun ferito grave tra gli occupanti dei due mezzi

L’incidente è avvenuto in frazione Sala, in corso Europa all’incrocio con via Bergamo

CALOLZIOCORTE – Brutto incidente tra un camion e un’auto intorno alle 13.30 di oggi, mercoledì 14 ottobre, a Calolziocorte. L’incidente è avvenuto in frazione Sala, lungo corso Europa (Sp639 Lecco-Bergamo), nei pressi della rotonda all’incrocio con via Bergamo.

Allertati i soccorsi, sul posto un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, insieme all’automedica da Lecco e ai Vigili del Fuoco. Fortunatamente se la sarebbero cavata senza gravi conseguenze gli occupanti dei due mezzi (tra loro un uomo di 71 anni).

Inevitabili i disagi alla circolazione stradale: la strada è stata chiusa per consentire i rilievi e il ripristino delle condizioni di sicurezza, perciò si sono formate code in entrambe le direzioni. Spetterà alle forze dell’ordine (sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale) chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.