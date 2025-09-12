Scoppio a Calolzio vicino alla ferrovia, sopralluogo dei Vigili del Fuoco

Un botto e del fumo in un piccolo sottopasso pedonale in frazione Sala

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per verificare la situazione

CALOLZIOCORTE – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, venerdì 12 settembre, a Calolziocorte per uno scoppio nei pressi del piccolo passaggio pedonale sotto i binari della ferrovia, accanto al negozio Acqua&Sapone, nella frazione Sala.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito uno scoppio e visto del fumo provenire dal sottopasso. I Vigili del Fuoco del comando di Lecco, una volta giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze. Lo scoppio è stato sentito anche da alcuni operai al lavoro in un vicino cantiere stradale. Dopo il sopralluogo, però, non sarebbero state rilevate anomalie.