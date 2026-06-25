Sicurezza a Calolzio, i servizi “ad alto impatto” proseguono tutta l’estate

“Un dispositivo operativo mirato a potenziare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio nei punti maggiormente interessati da fenomeni di spaccio, degrado e criticità segnalate dai cittadini e dall’amministrazione locale”

CALOLZIOCORTE – Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (Cosp) riunito oggi, giovedì, ha riesaminato la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Comune di Calolziocorte, alla presenza del sindaco Marco Ghezzi e dell’assessore competente Gandolfi.

“Nel corso dell’incontro – spiegano dalla Prefettura – sono state prese in esame le criticità segnalate dall’amministrazione comunale, insieme ai risultati positivi ottenuti grazie all’intensificazione delle attività di controllo del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri. Elementi che hanno portato alla condivisione di un approccio definito “graduale” nella gestione delle misure di prevenzione e sicurezza urbana”.

“Per il periodo estivo, compreso tra luglio e settembre, le attività di presidio già avviate verranno ulteriormente rafforzate attraverso l’impiego di servizi straordinari “ad alto impatto”, coordinati dalla Questura e concentrati nelle aree ritenute più sensibili e indicate dallo stesso Comune”.

Si tratta di un dispositivo operativo mirato a potenziare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio nei punti maggiormente interessati da fenomeni di spaccio, degrado e criticità segnalate dai cittadini e dall’amministrazione locale.

“Al termine del periodo estivo, sulla base dei risultati ottenuti e dell’evoluzione della situazione, sarà effettuata una nuova valutazione complessiva. In quella sede verrà eventualmente presa in considerazione anche l’ipotesi di istituire una zona a vigilanza rafforzata nelle aree che dovessero risultare maggiormente esposte a fenomeni di illegalità e degrado urbano”.

“L’obiettivo condiviso dal Comitato resta quello di garantire un presidio efficace del territorio, attraverso un equilibrio tra attività preventiva, controllo mirato e valutazione costante dell’andamento della sicurezza pubblica nel comune”.