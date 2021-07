Soccorsi a Torre de’ Busi per un 76enne caduto in via Favirano

L’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo

Sul posto l’elisoccorso e un’ambulanza dei Volontari del Soccorso

TORRE DE’ BUSI – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 luglio, a Torre de’ Busi. I soccorsi sono intervenuti poco prima delle 16 in una abitazione di via Favirano per un uomo di 76 anni rimasto vittima di una caduta.

Sul posto in codice rosso (molto critico) è giunto l’elisoccorso da Bergamo che ha verricellato il medico sul luogo dell’incidente, mentre da Calolzio è giunta un’ambulanza dei Volontari del Soccorso. Fortunatamente le conseguenze della caduta si sono rivelate meno gravi di quanto si era pensato in un primo momento. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo (mediamente critico).