Il fotografo calolziese è morto improvvisamente ieri, all’età di 63 anni

Nel 1999 fotografò Dulbecco primo testimonial di Telethon: “Grazie di tutto ci mancherai tantissimo”

MONTE MARENZO – E’ grande il dolore per l’improvvisa scomparsa di Emilio Bolis, fotografo di Calolziocorte colpito da un infarto a soli 63 anni, mentre era nel suo negozio “Il ritratto” di corso Europa. Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 20 agosto, la corsa dell’ambulanza e l’arrivo dell’elisoccorso per cercare di salvargli la vita, ma Emilio Bolis si è spento poco dopo all’ospedale di Lecco.

Una persona molto conosciuta e ben voluta in tutta la Val San Martino, nonostante un carattere riservato era sempre disponibile e non faceva mai mancare il suo aiuto. A ricordarlo con grande affetto sono la Polisportiva area sociale di Monte Marenzo e Telethon che esprimono il loro cordoglio e la loro vicinanza alla sua famiglia.

“Ciao Emilio, caro amico e bravo fotografo, siamo in molti oggi a piangerti a Monte Marenzo, a Calolziocorte nei paesi limitrofi – ha detto Angelo Fontana a nome delle due associazioni -. Chi di noi, in questi lunghi anni trascorsi insieme, non è passato nel tuo studio a fare le foto della carta d’identità o della patente? E quanti matrimoni, comunioni e cresime hai fotografato?”

Fontana ha voluto ringraziare l’amico Emilio Bolis per la grande collaborazione su cui ha potuto contare nel corso degli anni: “Davanti al tuo obiettivo sono finite tantissime persone anche importanti, mi piace ricordare nel 1999 quando, munito della tua attrezzatura, sei venuto a fotografare il nostro primo testimonial di Telethon, presso il suo laboratorio milanese, niente meno che il Premio Nobel per la Medicina professor Renato Dulbecco. E poi per 20 lunghi anni, hai voluto ricordare tuo fratello Marco, dedicando una coppa alla sua memoria all’annuale camminata organizzata dell’Aido di Monte Marenzo. Emilio, grazie di tutto ci mancherai tantissimo”.

I funerali saranno celebrati lunedì 23 agosto alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Vercurago.