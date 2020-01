Tenta di investire passanti e le altre auto, a Calolzio cresce la paura

Ieri l’ultima segnalazione: “Ha fatto finta di investirmi”

Il folle gioco di un’auto bianca che gira tra Foppenico e Sala

CALOLZIOCORTE – Una Volkswagen Polo bianca, o forse una Golf, con al volante una persona che fa finta di investire pedoni o andare addosso agli altri mezzi per poi scansarsi all’ultimo secondo. Numerose le persone che nei giorni scorsi hanno incrociato quest’auto, l’ultima segnalazione ieri, martedì, sul gruppo Sei di Calolzio se…

“Stamattina mi stavo recando al lavoro, in via Quarenghi (Sala di Calolziocorte), attraversando una Polo bianca con a bordo un pazzo ha fatto la finta di investirmi – racconta un ragazzo -. Io per paura di essere preso ho corso verso il marciapiede dove ho sbattuto il ginocchio… Il tizio, poi, ha ripreso la corsa verso una Subaru grigia nel senso opposto di marcia finendole quasi addosso. Se per caso vedete questa Polo Bianca segnalate!”

A preoccupare è il fatto che quello di ieri è solo l’ultimo di numerosi episodi, ma fortunatamente fino ad ora non è successo nulla di grave se non un grosso spavento: “Una Golf bianca, sabato 4 gennaio alle 13.30 circa, ha fatto la rotonda davanti alla ditta Bonaiti in contromano – è solo un’altra delle tante segnalazioni – poi è sceso sempre in contromano verso il Tigotà come un pazzo… fino al centro di Calolzio, svoltando poi verso la farmacia Fioretta. Una guida allucinante”.

A Calolziocorte c’è tanta apprensione, i fatti sono stati denunciati al comando di Polizia Locale e ai Carabinieri. Proprio gli agenti della Polizia Locale stanno indagando per verificare i fatti e, grazie all’utilizzo delle telecamere, stanno controllando i passaggi per cercare di risalire all’auto e all’identità della persona alla guida.