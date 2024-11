Tentativi di raggiro a Calolzio, Acinque mette in guardia tutti i clienti

False notizie per indurre le persone a cambiare fornitore

L’allarme di Acinque: “Maldestri tentativi per screditare l’azienda”

CALOLZIOCORTE – In questi giorni, a Calolziocorte, c’è chi si presenta a domicilio asserendo che Acinque Energia confluirà in un altro operatore: si tratta di una notizia priva di fondamento, fatta circolare nell’evidente quanto maldestro tentativo di screditare Acinque e di indurre il cliente a cambiare fornitore.

“La nostra società fonda il proprio operato sulla chiarezza della proposta commerciale e nel rapporto trasparente con i cittadini cui si mette a disposizione anche per fugare eventuali dubbi. I clienti possono infatti sempre fare riferimento agli spazi Acinque e alle numerose modalità di contatto attivate proprio al fine di effettuare verifiche puntuali circa l’attendibilità della proposta commerciale e ricorrere, come nel caso di due cittadini di Calolziocorte, al diritto di ripensamento per aver firmato contratti senza averne piena contezza”.

L’azienda ha anche messo a punto uno strumento ad hoc, disponibile su www.acinque.it/chiamate-sospette, con cui verificare in modo puntuale l’affidabilità dell’operatore che si presenta alla porta o telefonicamente.

“Il mercato del gas purtroppo è talvolta interessato da una competizione scomposta che in taluni casi può addirittura sfociare nel raggiro – sottolinea Andrea Tugnoli, amministratore delegato di Acinque Energia -. La nostra azienda, oltre che nel radicamento nei territori di cui è diretta espressione, vuole marcare la differenza anche nello stile: continueremo a proporci con chiarezza e professionalità”.

Acinque Energia continua ad investire nei servizi ai clienti: “Lo Spazio Acinque di Calolziocorte – ha sottolineato l’amministratore delegato della società, Andrea Tugnoli – nei prossimi giorni sarà oggetto di un profondo intervento di riqualificazione. Sarà ripensato nei colori, nell’illuminazione e nelle infrastrutture, al fine di essere ancora più gradevole e accogliente. Al centro del nostro impegno c’è il cliente, la persona”.