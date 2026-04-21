Tetto in fiamme nel centro storico di Calolziocorte, soccorso un residente

Nella notte scorsa intervento dei Vigili del Fuoco in via XXIV Maggio

Presenti anche i tecnici di Enel poiché è stata interessata dalle fiamme anche una linea aerea in facciata

CALOLZIOCORTE – Nella notte tra lunedì e martedì i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti nel centro storico di Calolziocorte, in via XXIV Maggio, per un principio di incendio tetto.

Sul posto hanno operato una autopompa serbatoio e l’autoscala, per un totale di 7 operatori. Presenti anche i tecnici di Enel poiché è stata interessata dalle fiamme anche una linea aerea in facciata. È stato necessario l’intervento di un equipaggio del 118 per un residente che ha inalato fumo.