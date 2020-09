Torre de Busi. Auto si ribalta, arrivano i soccorsi ma il conducente non c’è

Incidente in serata nella zona di Valcava a Torre de Busi

I soccorsi arrivano sul posto ma del conducente non c’è traccia

TORRE DE BUSI – Incidente poco prima delle 20 di domenica sera nella zona di Valcava: un’auto, una Citroen C3, si è ribaltata lungo i tornanti che scendono verso il paese di Torre De Busi.

Sul posto si è mobilitata un’ambulanza dei volontari di Calolzio e i Vigili del Fuoco giunti da Lecco ma, al loro arrivo, non vi era traccia del conducente. Una situazione che in un primo momento ha allarmato non poco i soccorritori, si temeva che l’automobilista potesse essere stato sbalzato nel bosco adiacente alla strada.

Un testimone, avrebbe invece riferito di aver visto l’autista allontanarsi dal luogo del sinistro. Sul posto anche i carabinieri di Zogno per accertare l’accaduto.