Torre de’ Busi. Dolore per la morte dell’Alpino Valentino Carenini

Ex amministratore comunale, capogruppo degli Alpini e volontario

L’amico Fontana: “Nemmeno un problema fisico gli aveva impedito di continuare a fare del bene”

TORRE DE’ BUSI – Il paese piange Lorenzo Carenini, conosciuto da tutti come Valentino, morto all’età di 78 anni. Volontario infaticabile, ha sempre fatto tanto per il suo paese in diversi ambiti.

“L’Amministrazione comunale è vicina ai famigliari del signor Lorenzo Carenini (detto Valentino) per la prematura scomparsa – ricorda il sindaco Eleonora Ninkovic -. E’ stato amministratore comunale con il sindaco Giovanni Locatelli ed è stato per tantissimi anni il capogruppo degli Alpini di Torre de’ Busi. Oggi è andato avanti”.

Valentino Carenini ha dedicato una buona parte della sua vita alla comunità di Torre de’ Busi dove è nato e sempre vissuto. Al di là dell’impegno nell’amministrazione comunale e nel locale gruppo Alpini, ha dato il suo prezioso contributo anche alla Pro Loco e a Telethon.

Nel 2006 era stato colpito da un’ischemia, ma lui non si era lasciato abbattere: “Non sono più riuscito a fare tutto ciò che facevo prima, la parte sinistra del corpo è rimasta compromessa” raccontò nel 2018 in un’intervista al nostro giornale. Una vicenda che non lo fermò, ma il suo impegno per il paese proseguì: “Il segreto? Solo l’impegno, anche nelle difficoltà basta aver voglia di fare e gli impegni si portano sempre a termine”.

“Non possiamo che ringraziare di cuore Valentino Carenini per quanto ha fatto per Telethon in tanti anni di impegno – ha detto Angelo Fontana a nome di tutto il gruppo -. Non si è mai tirato indietro, nemmeno dopo il problema fisico. Lui, sotto Natale, allestiva il banchetto dei panettoni Telethon a Torre de’ Busi, dopo l’ischemia mi sarei aspettato un passo indietro e invece ha mantenuto questo impegno fino a quando ha potuto. Sapevo che era un uomo generoso, ma questo suo grande cuore e questa sua forza d’animo mi colpì molto”.

Valentino Carenini lascia le figlie Barbara con Gianni, Eleonora con Mauro e Serena con Mauro, gli affezionati nipoti Alessio, Fabio, Beatrice, Andrea, Lorenzo, Nicolò, Azzurra e Ambra e la sorella Tilde. I funerali saranno celebrati giovedì 12 novembre alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Torre de’ Busi.

“Purtroppo le norme di prevenzione del contagio covid non ci permettono l’organizzazione della cerimonia come dovrebbe esser svolta per il saluto a un Alpino Capogruppo ed ex amministratore comunale – ha concluso il sindaco Ninkovic -. Appena sarà possibile lo ricorderemo in una cerimonia pubblica con tutti i gruppi Alpini. Ora il Dpcm prevede che solo i residenti nel comune partecipino alle cerimonie, lasciando spazio prima a tutti ipa renti e poi in base alla capienza, evitando qualsiasi assembramento in luogo pubblico o privato. E’ doloroso, ma gli Alpini ci insegnano che il dovere e rispetto verso la Patria e le sue Leggi è fondamentale… Lo ringraziamo per tutto l’altruismo dimostrato e l’amore per il Suo Paese”.