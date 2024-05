Torre de’ Busi. Grossa frana incombe sulla Sp179, strada chiusa a San Gottardo

Via Mazzini interrotta tra il civico 9 e il civico 13, la Provincia di Bergamo ha emesso l’ordinanza

Carreggiata chiusa fino a data da destinarsi e comunque fino alla messa in sicurezza

TORRE DE’ BUSI (BG) – La Provincia di Bergamo ha emesso nelle scorse ore l’ordinanza di chiusura della Strada Provinciale 179 nel comune di Torre de’ Busi a causa di un grosso movimento franoso che incombe sulla carreggiata. Il tratto interessato riguarda via Mazzini (tra la frazione San Gottardo e il centro di Torre de’ Busi) tra il civico 9 e il civico 13. La strada resta chiusa fino a data da destinarsi e comunque fino alla sua messa in sicurezza.

Per raggiungere Torre de’ Busi e le frazioni di Sogno, San Marco e Valcava bisogna utilizzare la Via Fontana che si trova vicino al Cimitero di San Gottardo (casa rossa) prima del semaforo di Casarola e sbocca prima del Cornello, in via Vittorio Veneto. Si tratta di una via stretta dove passano solo auto e furgoncini (no camion, autobus o altro). Si raccomanda di limitare la velocità e attraversarla piano.