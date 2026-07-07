Torre de’ Busi. Incidente a Favirano: in volo anche l’elisoccorso

La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 16

Tre le persone coinvolte nell’incidente, tra cui due minori

TORRE DE’ BUSI – Tre persone coinvolte, tra cui due minori di 7 anni nell’incidente avvenuto questo pomeriggio, martedì 7 luglio, in via Favirano.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi: sul posto, allertati in codice giallo, si sono portati l’auto infermieristica, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l’elicottero decollato da Bergamo.